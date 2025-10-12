Día del Pilar en Ciudad Real: David Broceño destaca el compromiso y la modernización de la Guardia Civil

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño Caminero, junto con el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, Juan Antonio Valle, han presidido este año los actos de celebración del día de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, en los Jardines del Prado como es tradicional.

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno ha destacado “el papel esencial que desempeña la Guardia Civil en todos los rincones de la provincia, allí donde hay un pueblo, una carretera o una necesidad”.

Ha subrayado que el cuerpo “es la cara más cercana del Estado, la que escucha, ayuda y protege”, y reconoció la vocación de servicio, la disciplina y la humanidad que definen a sus integrantes.

Acto de la Guardia Civil en Ciudad Real | OC

Importantes operaciones

David Broceño ha puesto en valor las principales actuaciones desarrolladas durante el último año, entre ellas la operación Eyes-Drug, que supuso un golpe determinante contra el narcotráfico; la rápida respuesta frente a los robos de cobre en las vías del tren; la Operación Tornera, que devolvió la calma a la localidad de El Torno; y la labor de los equipos ROCA, que han reducido significativamente los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

También ha destacado las investigaciones contra las ciberestafas, con más de 1,2 millones de euros defraudados en nuestra provincia, “devolviendo la confianza a muchos ciudadanos y demostrado que la Guardia Civil también protege en el mundo digital”.

Acto de la Guardia Civil en Ciudad Real con motivo de su patrona | OC

Implantación denuncia telemática

El subdelegado del Gobierno ha subrayado la novedad más destacada de este 2025, la implantación de la denuncia telemática completa, una herramienta que “permite presentar denuncias con plena validez jurídica sin desplazamientos y en cualquier momento”.

Broceño resaltó que esta iniciativa “acerca el servicio público a quien vive lejos de un cuartel, a quien no puede perder horas de trabajo o necesita resolver una incidencia con agilidad”, y la definió como “tecnología bien aplicada: más acceso, más igualdad y mejor servicio”.

Del mismo modo, el coronel jefe de la Comandancia, Juan Antonio Valle, ha resaltado la vanguardia del instituto armado al ser el primer cuerpo en implantar la denuncia telemática de forma plena, adecuándose a los nuevos tiempos como ya viene siendo tradicional a lo largo de la historia de la Guardia Civil.

Asimismo, ha felicitado a los condecorados y reconocidos en el acto, destacando especialmente al guardia José Luis Polo Manzaneque, distinguido con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, y al perro Peke, del Servicio Cinológico, “cuyo trabajo simboliza la dedicación y el compañerismo de todos los integrantes del cuerpo, humanos y caninos”.

David Broceño, subdelegado del Gobierno en la provincia | OC

Compromiso con la Guardia Civil

David Broceño ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la Guardia Civil, recordando que la provincia de Ciudad Real cuenta con el mayor número de efectivos de su historia, un 4,7% más que en 2018, y que se están ejecutando actuaciones en acuartelamientos por más de 12 millones de euros. “Invertir en la Guardia Civil es invertir en seguridad, igualdad y confianza”.

Formación e imposición de condecoraciones

La formación ha estado compuesta por una compañía de honores, otra de condecorados y la USECIC, así como las escuadras de Tráfico, Seprona y Gastadores.

Durante el acto se han impuesto diversas condecoraciones de la Guardia Civil a miembros del cuerpo, de las Fuerzas Armadas, de otros cuerpos de seguridad y a personal civil.

En total se han concedido 21 distinciones, entre ellas una Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil al guardia civil José Luis Polo Manzaneque, así como varias cruces al mérito militar y al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

Este año también se han entregado tres reconocimientos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Diputación Provincial de Ciudad Real y al Ayuntamiento de Ciudad Real.

El alcalde de Ciudad Real recibe el reconocimiento otorgado al Ayuntamiento | OC

Como novedad, se ha entregado una mención al perro Peke, premiando la labor y sacrificio de los canes en servicios relevantes y subrayando el papel fundamental que desarrollan en la institución.

Por último, la Guardia Civil de Ciudad Real ha hecho entrega del 2º premio HABECU, que reconoce la excelencia académica de hijos e hijas de miembros del cuerpo, concedido este año a Azahara Albañil Arroyo, hija de un guardia civil destinado en la UOPJ de la Comandancia de Ciudad Real.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Entre otras autoridades han asistido al acto institucional, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Casto Sánchez; el obispo Abilio Martínez; así como diputados nacionales y regionales, senadores y otras autoridades militares y civiles.