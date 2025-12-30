Agredieron violentamente a dos personas en Cuenca y Valdepeñas

Detienen en Tomelloso a cinco personas por su implicación en delitos de homicidio y lesiones graves

La Policía Nacional ha detenido en Tomelloso (Ciudad Real) a cinco varones a los que se les imputa la comisión de sendos delitos de homicidio y lesiones graves cometidos en las localidades de Valdepeñas y Cuenca.

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Vehículo de la Policía Nacional
Vehículo de la Policía Nacional | Europa Press

Los presuntos autores operaban siempre de la misma manera: acudían a un club de carretera y una vez dentro, provocaban una violenta confrontación con alguno de los clientes hasta que lo sacaban del establecimiento para propinarle una violenta paliza, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La Policía Nacional inició una exhaustiva investigación el pasado mes de julio tras un incidente en un “pub de carretera” de Valdepeñas en el que un varón de 58 años fue encontrado extremadamente grave y tirado en el suelo en el parking del establecimiento.

La víctima, que tuvo que ser ingresada en la UVI del Hospital General Universitario de Ciudad Real, falleció finalmente a causa de las graves heridas y contusiones que presentaba.

Los investigadores determinaron que se trataba de un grupo de cinco varones que actuaban siguiendo siempre un mismo patrón: increpaban a algún cliente que en ese momento se encontrase jugando en la máquina tragaperras del local hasta el punto de sacarlo al exterior donde en grupo le propinaban una violenta paliza, dejándolo abandonado y gravemente herido.

Además los autores se organizaban antes de la agresión, ya que uno de ellos previamente salía al exterior para arrancar y tener preparado el vehículo para poder recoger al resto nada más terminar la agresión y huir del lugar antes de la llegada de la policía.

Dejaron también herido grave a un hombre en otro local de Cuenca

Las pesquisas policiales determinaron que la investigación de Valdepeñas estaba ligada a otra investigación de la Policía Nacional en Cuenca capital, donde un varón adulto habría sido agredido en similares condiciones en un bar de carretera de esa localidad.

De acuerdo con la investigación, cuatro de estos cinco jóvenes detenidos, fueron también los autores de otra agresión contra un hombre que jugaba en la máquina tragaperras de ese local, al que como en otras ocasiones sacaron del establecimiento y agredieron violentamente hasta dejarlo herido grave y tirado en la calzada.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para averiguar si los detenidos pudieran haber estado implicados en otros hechos simila

