Detienen en Puertollano a una mujer por registrar a su nombre a una recién nacida que no era suya

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a una mujer por los delitos de suposición de parto y alteración de la paternidad de un menor.

La detenida se hizo pasar por la madre gestante que habría dado a luz a un bebé en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, para luego formalizar la inscripción del recién nacido en el Registro Civil.

La madre biológica, quien se encuentra en paradero desconocido y a la que le constan hasta tres reclamaciones judiciales incluyendo un ingreso en prisión decretado por la Audiencia Nacional por delitos de estafa, acordó utilizar la tarjeta sanitaria y DNI de la ahora detenida tanto en el momento del parto como para el posterior registro legal del bebé a cambio de un pago que nunca se llegó a producir; de este modo la madre real podría llevarse al niño evitando su detención e ingreso en prisión, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

A su vez, la ahora detenida, trató de evitar su implicación en los hechos denunciando falsamente ante la Policía Nacional el extravío de su documentación antes del parto y formalizando nuevamente una segunda denuncia después del parto, en la que comunicaba que alguien habría utilizado sus datos de filiación para poner a su nombre a un bebé.

La Policía Nacional detectó irregularidades en el momento de la denuncia

Los investigadores detectaron incongruencias al contrastar las fechas en las que se habían formalizado las denuncias y las diferentes fechas en las que la madre biológica había sido asistida en el hospital durante el embarazo, así como irregularidades en la documentación presentada ante el Registro Civil que permitieron destapar la connivencia de los padres biológicos con la detenida para simular y registrar el nacimiento.

Los agentes continúan las gestiones para la localización y detención de los padres biológicos del bebé a los que se les imputan los delitos de usurpación de estado civil, alteración de la paternidad, estado civil o condición del menor. La madre además tiene vigente una orden de detención e ingreso en prisión.