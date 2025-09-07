Y otros dos detenidos por alterar el orden y enfrentarse a los agentes

Detienen a un hombre que intentó robar en un inmueble de Ciudad Real

La Policía Local de Ciudad Real ha detenido a un hombre por tentativa de robo.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Vehículo de la Policía Local de Ciudad Real
Vehículo de la Policía Local de Ciudad Real | OC

La detención tuvo lugar ayer sábado, a las 21:50 horas, cuando este individuo intentó robar en un inmueble situado en la Ronda del Parque, según ha informado la Policía Municipal en la red social X.

Tras fracturar el cristal de una puerta de un patio, el sujeto se dio a la fuga, pero fue arrestado poco después.

Otros dos detenidos

Por otro lado, la Policía Local también detuvo ayer sábado por la mañana a dos individuos por alterar el orden y enfrentarse a los agentes.

Uno de ellos fue detenido junto a un supermercado en la calle Mata. Y el segundo, en un piso de la Avenida de la Mancha donde se produjo una riña tumultuaria con uso de un cuchillo de grandes dimensiones, tal y como informa la Policía Municipal.

El servicio fue coordinado junto a la Policía Nacional.

