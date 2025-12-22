Detienen a un hombre en Alcázar de San Juan por tentativa de homicidio tras protagonizar una fuerte discusión familiar

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a un varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras haber protagonizado una fuerte discusión con su hermana y la pareja sentimental de ésta.

La discusión se inició cuando el ahora detenido se presentó durante la noche en el domicilio de su hermana profiriendo insultos y amenazas de muerte contra ella y contra su compañero sentimental, marchándose posteriormente del lugar, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

A la mañana siguiente se personó de nuevo, esta vez en un establecimiento regentado por la hermana y su pareja, acometiendo de manera sorpresiva hacia el varón al que intentó clavar un cuchillo en el cuello.

La víctima se zafó como pudo del ataque y el autor se marchó del lugar precipitadamente.

Tras el dispositivo de búsqueda establecido por la Policía Nacional se consiguió la detención y puesta a disposición judicial del presunto autor de los hechos.