Detienen a dos mujeres por hurtar en establecimientos de Ciudad Real utilizando a menores de edad

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos mujeres por la comisión de hurtos en establecimientos utilizando a menores de edad.

Las dos detenidas accedían a los comercios junto a la niña, portando bolsas de otros establecimientos y simulando ser una familia que se encontraba realizando compras.

Una vez dentro del comercio, seleccionaban la mercancía y la introducían en la bolsa que portaba la menor, que era quien abandonaba en primer lugar el establecimiento sin levantar sospechas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Agentes uniformados de la Policía Nacional detuvieron in fraganti a estas dos mujeres tras sustraer más de 400 euros en ropa de un conocido establecimiento del centro de la capital que dio aviso a la Policía Nacional a través del teléfono 091.

Las dos mujeres, una de ellas menor de edad, utilizaron a una niña de apenas siete años de edad durante el robo y fueron finalmente interceptadas en las inmediaciones cuando trataban de huir.

Los agentes no pudieron localizar a la niña pequeña, que huyó en otra dirección con todas las prendas de ropa hurtadas previamente, por lo que la investigación continúa abierta para determinar la identidad de la menor y si ésta pudiera encontrarse en una situación de riesgo.

La detenida mayor de edad cuenta con una dilatada experiencia en la comisión de infracciones contra el patrimonio y tiene antecedentes penales por delitos de estafa y tráfico de estupefacientes.