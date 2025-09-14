Detienen a un hombre en Ciudad Real tras enfrentarse a varios policías locales

La Policía Local de Ciudad Real ha detenido a un hombre por un delito de atentado tras enfrentarse a varios agentes.

El suceso tuvo lugar anoche, a las 00:05, cuando dos jóvenes acudieron a la sede de la superintendencia de la Policía Local pidiendo auxilio al ser perseguidos por un sujete que pretendía agredirlos, según ha informado la Policía Municipal en la red social X.

Esta persona, que tenía muchos antecedentes policiales, se enfrentó al policía de servicio en el acceso a la jefatura. Después, golpeó a un agente y quedó detenido por ese motivo.

Presentaba tal estado de agresividad, según señala la Policía Local de Ciudad Real, que tuvo que recibir atención médica en el depósito de detenidos, donde se autolesionó y atacó a otro agente.

Por este motivo, el individuo quedó arrestado por un delito de atentado.

Pillan a un conductor ebrio con el permiso retirado

Por otro lado, la Policía Municipal interceptó esta mañana un vehículo en la Avenida de los Descubrimientos cuyo conductor, que ya había perdido el permiso de conducir dos veces, salía de un "after" y circulaba bajos los efectos del alcohol

Dio una tasa de 0,97 mg/l, es decir, casi cuatro veces más que la tasa permitida.

El vehículo ha quedado inmovilizado. El conductor irá a juicio por delito contra la seguridad vial.

La Policía Local de Ciudad Real ha agradecido al vecino que informó del hecho en el 092.