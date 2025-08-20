Detenidos dos hombres en Ciudad Real, uno por exhibicionismo y otro por agredir a clientes en un bar

La Policía Local de Ciudad Real ha detenido a un hombre que realizaba exhibicionismo en la Plaza de España y además tenía una orden alejamiento de ese lugar.

La detención ocurrió ayer por la tarde y el individuo quedó a disposición judicial, según ha informado la Policía Municipal en la red social X.

Además, este cuerpo de policía detuvo a un sujeto reincidente que estaba agrediendo a la clientela de un bar.

Los hechos ocurrieron ayer a las 20:40 horas en la calle Compás de Santo Domingo y también se enfrentó a los agentes.

Este hombre quedó a disposición del juzgado por estos hechos.

Detenido tras enfrentarse a los agentes y golpear a uno de ellos

Por otro lado, agentes de este cuerpo de seguridad intervinieron con un hombre que estaba alterando el orden en la Plaza del Trillo.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 13:00 horas. El sujeto se enfrentó a dos policías locales y golpeó a uno de ellos, por lo que quedó detenido y a disposición judicial.

Además, la Policía Local informa que se produjo un accidente de tráfico el pasado domingo 17, a las 17:50 horas en la calle Pozo Concejo.

Una conductora arrojó resultado positivo en alcohol, por lo que irá a juicio por un delito contra la seguridad vial.