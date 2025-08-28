El paciente no estaba de acuerdo con el diagnóstico

Detenido un joven por amenazas y vejaciones al personal sanitario de Urgencias del Hospital de Ciudad Real

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría de Ciudad Real han detenido en la madrugada de este jueves a un joven de 24 años por amenazas graves y vejaciones al personal sanitario que le atendía en el servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Europa Press

Ciudad Real |

Urgencias del Hospital de Ciudad Real
Urgencias del Hospital de Ciudad Real | OC

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría de Ciudad Real han detenido en la madrugada de este jueves a un joven de 24 años por amenazas graves y vejaciones al personal sanitario que le atendía en el servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Según han relatado a Europa Press fuentes policiales, el aviso se ha producido sobre las 2.00 horas de este jueves, y los hechos, que están siendo investigados, se saldaron con la detención del varón de 24 años por amenazas graves a la médica que la atendía, ya que al parecer el paciente no estaba de acuerdo con el diagnóstico, así como por amenazas y vejaciones a otros tres sanitarios que acudieron a ayudar a la doctora.

Según relatan las mismas fuentes, en un primer momento tuvo que intervenir el servicio de seguridad privada, que delegó en la Policía Nacional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer