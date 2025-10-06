Detenido un hombre por realizar tocamientos a una menor en Ciudad Real

La Policía Local de Ciudad Real ha informado de diferentes incidencias que tuvieron lugar durante el pasado fin de semana, como la detención de un hombre por realizar tocamientos a una menor, la denuncia a un sujeto que portaba un arma blanca peligrosa y diversas sanciones a conductores por circular bajo los efectos de alcohol o droga o carecer de permiso de conducir.

Por un lado, los agentes detuvieron a un sujeto que realizó tocamientos a una menor de edad en la Puerta de Alarcos, según ha informado la Policía Municipal en la red social X.

Este cuerpo policial ha dado las gracias a los vecinos que llamaron tras auxiliar a la chica.

Además, la Policía Local denunció a otro hombre por portar un arma peligrosa en la calle Sancho Panza.

Conductores sancionados

Por otro lado, hasta siete conductores fueron sancionados por diferentes motivos durante el fin de semana.

Cuatro de ellos por conducir bajo los efectos del alcohol y todos irán a juicio por delito contra la seguridad vial.

Otros dos conductores fueron multados, con retirada de puntos, por conducir bajo los efectos de drogas.

Y por último, la Policía Local de Ciudad Real detectó al conductor de un ciclomotor que carecía de permiso de conducir e irá a juicio por un delito contra la seguridad vial.