Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en Abenójar

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este miércoles a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano, de 31 años de edad, tras una agresión con arma blanca en el municipio de Abenójar (Ciudad Real).

El cuerpo de la víctima fue encontrado por su madre en la tarde de este martes en la vivienda en la que ambos residían en la calle El Pilar de la localidad.

Según ha podido saber Europa Press, el hallazgo se produjo cuando la madre de ambos regresó al domicilio familiar tras pasar unos días fuera, donde se encontraba junto a otra de sus hijas.

Cuando abandonó la casa, en la vivienda quedaban sus dos hijos. A su regreso, la mujer se encontró con el cuerpo sin vida de uno de ellos, lo que motivó la intervención inmediata de la Guardia Civil.

Los agentes iniciaron de forma urgente un dispositivo de búsqueda para localizar al otro hermano, quien fue detenido en la mañana de este miércoles en un establecimiento hostelero de Ciudad Real capital como principal sospechoso.

La Guardia Civil se encuentra investigando las causas de un suceso que, según fuentes consultadas, se produjo tras una supuesta discusión entre ambos hermanos.

El suceso ha causado una gran conmoción en Abenójar, una localidad de apenas 1.300 habitantes donde todos los vecinos se conocen y que ha amanecido sobrecogida por esta tragedia familiar.