VÍDEO: Detenido el grupo criminal dedicado al robo de componentes de los pivots de riego en Manzanares y Daimiel

En el marco de la operación “ZYBACH”, la Guardia Civil ha procedido a la detención de cuatro personas por la comisión de un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal dedicado al hurto y robo con fuerza en explotaciones agrícolas, ubicadas en los términos municipales de Manzanares y Daimiel.

Durante el mes de diciembre de 2024 y el mes de julio de 2025, se han cometido un concurso de delitos de hurto y robo con fuerza en explotaciones agrícolas de regadío de las localidades de Manzanares y Daimiel.

Debido a la perpetración reiterada de los citados delitos, en los que los autores sustraían los motores reductores de pívot de riego, en concreto la parte eléctrica de estos, bobinado, núcleo y carcasa, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Roca de Manzanares de la Guardia Civil, de forma que los agentes actuantes intensificaron las labores de investigación sobre estos hechos, ante el malestar y sensación de inseguridad por parte de los agricultores de la zona afectada.

Objetos robados incautados por la Guardia Civil | OC

Fruto de la colaboración y comunicación entre los agentes actuantes y los agricultores de la localidad de Daimiel se recibe información y fotografías tomadas por los propios agricultores, de diferentes vehículos, los cuales habían sido vistos por varios caminos de las zonas afectadas. Como

resultado de esta comunicación y de la intensificación de las inspecciones a las recuperadoras ubicadas en demarcación de la Compañía de Manzanares de la Guardia Civil se consigue la intervención, en dos recuperadoras, de 48 motores de pívot de riego, los cuales se encuentran despiezados y hace imposible su reparación para volver a utilizarse además se interviene de un vehículo las fundas de manguera de cobre de la instalación eléctrica de los cuadros de tres casetas de pívot.

Una vez se realizó la aprehensión de estos objetos le son mostrados a diferentes perjudicados, siendo todos ellos reconocidos como los que le fueron sustraídos de sus fincas.

Modus operandi

Este grupo criminal, aprovechaba la tarde noche para cometer los ilícitos penales ya que es cuando las fincas agrícolas, en particular las casetas de transformadores, de cuadros de pívot o los motores reductores de pívot de riego se encuentran vacías y hay menos tránsito de personas y trabajadores por estas zonas.

Siendo más difícil de esta manera ser detectado por alguna persona.

Agentes de la Guardia Civil durante la operación | OC

Explotación de la operación

Como resultado de las indagaciones practicadas durante el transcurso de la investigación, hace escasos días se procede a la detención de los autores, en concreto tres varones y una mujer a los que se les imputan como presuntos autores, los delitos investigados contra el patrimonio y delito de pertenencia a grupo criminal, habiendo obtenido unos beneficios netos, de más de 2.000 euros, con una valoración económica estimada de daños a los perjudicados que asciende a los 148.000 euros.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Manzanares.