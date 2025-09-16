Un detenido tras cometer robos con fuerza en explotaciones agrícolas en Daimiel

En el marco de la operación “SINELUMINE”, la Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona por la comisión de unos supuestos delitos de hurto y robo con fuerza en explotaciones agrícolas, ubicadas en el término municipal de Daimiel.

Durante los meses de junio y julio del presente año 2025, se han cometido una serie de delitos de hurto y robo con fuerza en las cosas, ocurridos en explotaciones agrícolas del término municipal de la localidad de Daimiel, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado

El autor tras recorrer varias explotaciones agrícolas y cerciorarse que las diferentes casetas de riego, casas de aperos y vallados de fácil acceso se encontraban vacías, forzaba la valla exterior o puerta principal de la caseta y una vez en el interior sustraía diversos objetos como baterías de plomo, gasóleo agrícola, etc.

Ocurriendo estos hechos siempre en horario de tarde noche cuando las fincas agrícolas se encuentran vacías y hay menos tránsito de personas y trabajadores por lo que es más difícil ser sorprendido.

Es el equipo ROCA de la Compañía de Manzanares de la Guardia Civil el que se encarga de realizar las correspondientes indagaciones para el esclarecimiento de los delitos contra el patrimonio perpetrados en la citada localidad.

Se intensifican las labores de investigación sobre estos hechos, ante el malestar y sensación de inseguridad por parte de los agricultores de la zona afectada.

Tras realizar diversas diligencias, visionado de cámaras de video-vigilancia, reconocimientos de los objetos sustraídos y una prueba de gasóleo al vehículo utilizado, se consigue identificar de manera inequívoca al autor y el vehículo utilizado por este.

Explotación de la operación

Los agentes actuantes que componen este equipo de investigación a finales del mes de julio procedieron a la detención de esta persona como presunta autora de varios delitos de hurto y robo con fuerza en las cosas.

Los delitos investigados contra el patrimonio que se le imputan alcanzan unos beneficios netos, de más de 1.000 euros, con una valoración económica estimada de daños a los perjudicados que supera los 9.000 euros.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Daimiel.