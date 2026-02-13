Detenido el autor de varios robos cometidos en Tomelloso

En el marco de la operación “TAQUILLAS” la Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona, por la presunta comisión de varios delitos de robos con fuerza, hurtos y estafa todos ellos efectuados en la localidad manchega de Tomelloso.

Durante los pasados meses de diciembre y enero, se produjeron una serie de hechos delictivos en la localidad de Tomelloso y mediante la interposición de varias denuncias, se tuvo conocimiento de lo sucedido.

El Grupo de investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan, es el encargado de desarrollar la pertinente investigación de varios delitos de robo con fuerza, perpetrados en el Hospital General de Tomelloso y en locales de hostelería de la misma localidad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado

Diferente personal que trabaja en el citado hospital, denunciaron robos producidos en sus taquillas de efectos personales, en el interior de los vestuarios.

El modus operandi utilizado consistía en acceder a la habitación y forzar con algún objeto contundente las puertas, seguido de la sustracción de dinero en metálico, teléfonos móviles, tarjetas de crédito y documentos personales, creándose con ello una situación de alarma entre los trabajadores y resto de personas que, de una u otra forma utilizan esas instalaciones.

Llegando a utilizar alguna de las tarjetas de crédito robadas, para realizar varias compras en diferentes establecimientos, haciendo los pagos de forma fraudulenta.

El detenido captado por una cámara de seguridad | OC

Coincidiendo en el tiempo, se produjeron varios robos con fuerza y hurtos en establecimientos y locales de hostelería en la citada población, donde el autor, tras acceder al interior mediante fuerza o aprovechando que los propietarios por error involuntario no habían cerrado correctamente el cierre principal del local, una vez dentro, sustraía la caja registradora con todo el dinero en metálico en su interior.

En un primer momento se desconocía la relación de la autoría de los delitos, ya que presentaban varios modus operandi diferentes, aunque tras numerosas gestiones, varias inspecciones técnico oculares, visionado de grabaciones pertenecientes a las cámaras de seguridad de los lugares e inmediaciones donde se cometían los hechos delictivos y sobre todo gracias a la gran colaboración ciudadana, se obtuvo una serie de indicios, los cuales todos ellos apuntaban, que el autor de todos los delitos investigados acontecidos, eran llevados a cabo siempre por la misma persona.

El autor para entorpecer su identificación, utilizaba un vehículo que había sido alquilado en Madrid en fechas anteriores por un familiar desplazándose hasta los lugares siempre con el mismo.

Explotación de la operación

Una vez se tuvo conocimiento del lugar de residencia y con indicios más que suficientes de la autoría de los hechos se procedió a la detención de un varón, tratándose del supuesto autor de todos los delitos investigados en la citada operación, logrando el esclarecimiento de once delitos contra el patrimonio, consiguiendo así el cese de esta tipología de delitos en la localidad de Tomelloso.

Respecto al valor de los efectos sustraídos y daños ocasionados la cantidad asciende a 6.500 euros. Se ha logrado la recuperación de documentación personal, la cual había sido sustraída y denunciada en uno de los robos con fuerza cometidos en el citado centro hospitalario.

El detenido junto con las diligencias policiales han sido entregadas a disposición del Tribunal de Instancia de Tomelloso