Detectan los primeros casos de lengua azul en cabras en la provincia de Ciudad Real

Los primeros casos de lengua azul en cabras se confirman en la provincia de Ciudad Real, según ha podido verificar Onda Cero.

La enfermedad está causando gran cantidad de abortos en los animales, traduciéndose en grandes pérdidas económicas para las explotaciones afectadas, explica a esta emisora el presidente de Unión de Ganaderos y Ganaderas Independientes, José García de Mateos.

UGI ya había expresado su preocupación al detectarse, en la vecina comunidad de Andalucía, lengua azul en cabras. Una inquietud que habían trasladado a la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Ahora, confirmada la presencia de la enfermedad en la provincia ciudadrealeña, piden a la administración regional que incluyan en los planes de vacunación y de solicitud de ayudas a los ganaderos de caprino, señala García de Mateos.

La organización ha emitido un comunicado alertando, a nivel regional, de la detección de positivos por lengua azul en cabras.

Desde UGI insisten en que, "ante cualquier sospecha, al ver algo raro o fuera de lo normal, se avise inmediatamente desde las explotaciones a la OCA (Oficina Comarcal Agraria) correspondiente para hacer las pruebas".