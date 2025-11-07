Desmantelada en Miguelturra un entramado especializado en cometer estafas ofertando falsos alquileres

La Policía Nacional ha detenido en Miguelturra (Ciudad Real) a dos varones a los que se les acusa de los delitos de estafa y falsedad documental, timo que cometían ofertando falsos alquileres a través de internet.

La operación "IDEAL” se inició en mayo de 2025 a raíz de la denuncia en la que una mujer denunció ante la Policía Nacional que había detectado varias irregularidades en el proceso de un alquiler online de una vivienda, por el que habían transferido un total de 1550 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las pesquisas policiales se centraron en varias páginas web, creadas expresamente por los estafadores, en las que se ofertaba una serie de viviendas que en realidad no existían.

Estos anuncios eran gestionados por un grupo organizado que operaba simultáneamente en toda la geografía española, captaban clientes tanto online como por teléfono y les solicitaban el pago del primer mes de alquiler más uno de fianza para reservar la vivienda de su interés, apropiándose de dicha cantidad.

Los investigadores llegaron hasta dos de los miembros de la organización, los cuales actuaban presuntamente como "mulas", encargándose de recibir el dinero estafado y redirigirlo inmediatamente a otra cuenta bancaria diferente, dificultando la localización e inmovilización del dinero por parte de los perjudicados, las entidades bancarias o la Policía una vez que advertían que estaban siendo víctimas de un timo.

Además de los dos detenidos, la Policía Nacional ha logrado identificar a los dos máximos responsables de la organización, quienes se encargaban de la captación de nuevas “mulas” que colaborasen en la estafa. La investigación continúa abierta a la espera de su detención, detectar la existencia de nuevos casos y determinar el alcance total de las estafas cometidas.

Los timos de la falsa vivienda y el alquiler vacacional

La Policía Nacional alerta en redes sociales sobre el incremento en webs fraudulentas de la oferta de falsa vivienda, especialmente con ocasión de las campañas vacacionales. Se recomienda desconfiar de “chollos” y ofertas “baratas” así como no abonar nunca el pago fuera de las plataformas seguras y sin antes haber verificado fehacientemente la identidad del anfitrión y especialmente la autenticidad del anuncio:

§ Evita enlaces sospechosos: No hagas clic en enlaces de correos, mensajes o redes sociales inesperados, ya que pueden llevar a sitios falsos para robar datos o descargar malware en su dispositivo.

§ Investiga el alojamiento: Busca el anuncio en varias plataformas, verifica que las fotos no sean genéricas (usa búsqueda inversa de imágenes) y comprueba que no haya incoherencias en la descripción. Utiliza en el buscador la fórmula “estafa + nombre de la web o del anfitrión”

§ No pagues fuera de la plataforma: No realices pagos directos al anfitrión o a través de empresas de envío de dinero. La plataforma ofrece más seguridad y es más fácil recuperar el dinero.

§ Protege tu información personal: No compartas datos que no sean estrictamente necesarios para la reserva, como información financiera sensible.

§ Paga de forma segura: Si es posible, utiliza métodos de pago protegidos, como tarjeta de crédito, que ofrezcan garantías al consumidor.

§ Pide un contrato y no pagues todo por adelantado: Intenta que el pago inicial (señal) sea lo más bajo posible. Puedes pagar el resto una vez que hayas verificado la propiedad en persona.

Si has sido estafado:

§ Denuncia cuanto antes: Presenta una denuncia ante la Policía Nacional lo antes posible, recopilando todas las pruebas, los pantallazos, correos electrónicos, números de cuenta, nombres de usuario y cualquier otro dato que pueda ayudar en la investigación.

§ Contacta con la plataforma: Informa de la situación a la plataforma de alquiler, incluso si te han pedido pagar fuera de ella.