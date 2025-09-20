No hubo heridos

Desalojado un edificio en Tomelloso tras el incendio de una caldera de gas

El incendio de una caldera de gas este sábado en una vivienda de la calle Zorrila, en Tomelloso, que se ha pasado a la vivienda contigua, ha obligado al desalojo de todo el edificio.

Europa Press

Ciudad Real |

Parque de bomberos de Tomelllso
Parque de bomberos de Tomelllso | OC

El incidente, que ha obligado a desalojar las 35 viviendas del bloque, se ha saldado sin heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha producido a las 5.41 horas.

Hasta el lugar han acudido los bomberos y técnicos de gas natural, Guardia Civil, Policía Local y una UVI en preventivo.

Los vecinos, a excepción de los propietarios de las dos viviendas afectadas, han vuelto a sus casas a las 9.00 horas.

