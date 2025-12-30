Desalojadas entre 25 y 30 personas

Desalojado el centro de salud de Almagro tras detectarse humo en una de sus plantas

El centro de salud de Almagro (Ciudad Real), ubicado en la calle Conde de Barcelona, ha sido desalojado a las 8.46 horas de este martes tras detectarse humo en una de sus plantas.

Europa Press

Ciudad Real |

Centro de Salud de Almagro
Centro de Salud de Almagro | OC

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha detectado a las 8.46 horas.

Han sido entre 15 y 20 pacientes y nueve sanitarios los desalojados, sin que se hayan registrado heridos.

Hasta el lugar han acudido los bomberos del parque de Ciudad Real, la Guardia Civil, la Policía Local y una ambulancia de soporte vital en preventivo.

