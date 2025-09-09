Denuncian una nueva agresión verbal e intimidación a una médica de Atención Primaria en Toralba

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM), quiere hacer pública una nueva agresión verbal sufrida por una médica de Atención Primaria del consultorio médico de Torralba de Calatrava adscrito a la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real (SESCAM), ocurrida el pasado miércoles, 3 de septiembre de 2025, durante el desempeño de su labor asistencial.

Según consta en el parte remitido por la profesional afectada, un usuario que acompañaba a una paciente, concretamente su madre, accedió a su consulta profiriendo insultos y amenazas desde el primer momento, con frases como “Estoy esperando desde las 10:20, inútil”, “La voy a hacer votar de su puesto de trabajo” o “Más vale que me atiendas como quiero, si no estuviera mi madre, ya veríamos lo que pasa”.

El agresor, además, utilizó su teléfono móvil para grabar de forma intimidatoria a la facultativa, llegando a acercarlo a escasos centímetros de su rostro mientras continuaba con los gritos.

La situación obligó a la profesional a solicitar ayuda al personal de enfermería y a una celadora, iniciándose posteriormente los trámites para interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, poniéndose también los hechos en conocimiento de la G.A.I. de Ciudad Real

Este episodio de amenazas ha generado en la facultativa una sensación continua de ansiedad y vulnerabilidad, repercutiendo y afectando a su estado emocional.

Desde CESM-CLM volvemos a exigir al SESCAM y a la Consejería de Sanidad que se adopten medidas inmediatas de protección y prevención, incluyendo:

Cambio de cupo del usuario agresor.

Activación de los protocolos de agresiones a personal sanitario.

Acompañamiento legal y psicológico a la profesional afectada.

Disponibilidad de “botón de pánico” en todas las consultas.

CESM SEÑALA que las agresiones, sean físicas o verbales, no pueden normalizarse ni quedar impunes. La pasividad institucional ante estos hechos pone en riesgo no solo la salud mental y física de los profesionales, sino también la calidad de la atención sanitaria que reciben los pacientes.

Desde este sindicato reiteramos nuestra solidaridad con la compañera agredida y animamos a todos los profesionales a denunciar cualquier situación de violencia, acoso o intimidación. "Basta ya de agresiones. La sanidad pública no puede permitirse seguir perdiendo a sus profesionales por miedo o desprotección", según indica el sindicato médico.