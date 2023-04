Declaran no culpable al acusado de amenazar a un empresario de Valdepeñas

El jurado ha dado lectura al veredicto tras la deliberación que ha tenido lugar durante la jornada de hoy en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Tras los dos días que ha durado la vista oral, en la que se han desarrollado las pruebas testificales y documentales, los miembros del jurado han considerado que los hechos denunciados no han quedado debidamente probados.

De esta forma, han declarado al acusado no culpable de los delitos de amenazas y de detención ilegal que habían solicitado el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Aseguran en el veredicto que no hay suficientes motivos para que se den las circunstancias de la detención ilegal.

El jurado considera que hay incoherencia en el acusado de pedir dinero y trabajo mediante estas amenazas. Además, señala que hay contradicciones y falta de pruebas contundentes en la declaración del demandante y acusación particular, sin que estén probadas las amenazas y la detención ilegal.

También los miembros del jurado consideran no probado el estrés postraumático de la víctima porque los hechos no han sido probados.

Mientras el portavoz del jurado popular leía el veredicto, el acusado, visiblemente emocionado, se ha abrazado a su abogada.

El juicio ha quedado visto para sentencia, un fallo judicial que, en virtud del veredicto, será absolutorio.