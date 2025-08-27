Pasadas las 15:30 horas

Dan por extinguido el incendio de la N-430 y La Granja en Ciudad Real

El Infocam ha dado por extinguido el incendio forestal que ha tenido lugar esta mañana en la zona de la N-430 y del barrio de la Granja en Ciudad Real.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Incendio en la zona de La Granja
Incendio en la zona de La Granja | Europa Press

En concreto, la extinción del fuego ha tenido lugar a las 15:37 horas, según indica el Sistema de Información de Incendios Forestales (FIDIAS) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El incendio fue detectado a las 11:29 horas y controlado a las 13:42 horas.

En los trabajos de control y extinción han participado 3 medios y 11 personas. Concretamente un personal interno, 3 medios terrestres y 10 personas.

