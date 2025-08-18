El Cuponazo de la ONCE reparte 400.000 euros en Alcázar de San Juan

El cuponazo de la ONCE ha repartido 400.000 euros en Alcázar de San Juan, en 10 cupones, premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del 15 de agosto.

El vendedor de la ONCE Miguel Vigara Guijarro es quien ha llevado la suerte a Alcázar de San Juan desde su punto de venta situado en la Calle Emilio Castelar. Miguel trabaja en la ONCE desde abril de 2024.

El Cuponazo de la ONCE pone en juego un premio de 6.000.000 euros al número más la serie, y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 1215 premios de 500 euros a las cuatro primeras cifras y otros 1215 premios a las cuatro últimas; 12150 premios de 50 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 3 euros a la primera o la última cifra del número premiado.