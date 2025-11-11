El cupón de la ONCE reparte 350.000 euros en Puertollano

El cupón de la ONCE ha repartido 350.000 euros en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), en 10 cupones, cada uno de ellos premiados con 35.000 euros.

El vendedor de la ONCE Pedro Óscar Sánchez Santigosa es quien ha llevado la suerte a Puertollano con estos 350.000 euros que ha repartido. El pasado 28 de junio repartío 200.000€.

Con los recursos que obtiene con la venta de sus productos de juego, la ONCE atiende las necesidades de un total de 2.857 afiliados en toda la región: ajuste psicológico a la discapacidad visual, apoyo educativo, autonomía personal, acceso a las tecnologías, orientación al empleo, cultura, deporte, etc. Y da trabajo a más de 700 personas, el 90% con alguna discapacidad.