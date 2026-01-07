Cuatro meses de prisión para las autoras de la agresión a una médico en Argamasilla de Alba

LEER MÁS Condenan una nueva agresión a una médico en Argamasilla de Alba

El Colegio de Médicos de Ciudad Real valora la rápida respuesta judicial ante la agresión sufrida recientemente por una médico en el centro de salud de Argamasilla de Alba, cuyos hechos han tenido ya una condena firme.

Las tres mujeres autoras de la agresión han sido juzgadas, siendo condenadas cada una de ellas a cuatro meses de prisión, además de seis meses de orden de alejamiento, una indemnización de 350 euros a la médica agredida y una multa de 180 euros.

Desde el Colegio se subraya la importancia de esta resolución, que demuestra que las agresiones a sanitarios son delito y tienen consecuencias penales reales, entre ellas penas de cárcel y antecedentes penales para los agresores. La institución recuerda que este tipo de condenas no son simbólicas y tienen un impacto directo en la vida personal y legal de quienes cometen estos hechos.

El Colegio insiste en que esta condena ha sido posible gracias a la denuncia de la agresión, y recuerda, una vez más, la importancia fundamental de realizar siempre el parte de lesiones, ya que constituye una prueba clave para que los procedimientos judiciales puedan tramitarse con rapidez y eficacia. Denunciar es esencial para que las agresiones no queden impunes y para que la Justicia pueda actuar.

Asimismo, el Colegio de Médicos de Ciudad Real reitera que pone a disposición de todos los profesionales su asesoramiento jurídico, acompañamiento durante todo el proceso y apoyo institucional y emocional, como viene haciendo en cada caso de agresión.

Desde la corporación colegial se destaca que, gracias a la denuncia sistemática de estos hechos, las respuestas judiciales están siendo cada vez más contundentes y más ágiles, enviando un mensaje claro de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito sanitario.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real reitera su condena firme ante esta agresión, traslada de nuevo su apoyo a la médico afectada y recuerda que proteger a los profesionales sanitarios es proteger la sanidad y a los pacientes, insistiendo en la necesidad de seguir avanzando en medidas de prevención y protección frente a las agresiones.