Cuatro heridos, dos de ellos menores de edad, en un accidente de tráfico en Almodóvar del Campo

En las últimas horas se ha producido un importante accidente de tráfico. Tuvo lugar ayer, cerca de las 8 y media de la tarde, en la nacional 420, a la altura de Almodóvar del Campo.

Un vehículo se salió de la vía y cayó por un terraplén con el balance de cuarto personas heridas y atrapadas, dos de ellas menores de edad, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hubo dos heridas graves, son una mujer de 42 años, que fue evacuada en helicóptero sanitario, y una joven de 15 años, que fue trasladada en UVI móvil hasta el Hospital de Ciudad Real.

También hubo otros dos heridos de diferente consideración. Un varón de 44 años y una niña de 8, ambos trasladados en ambulancia de soporte vital básico también al hospital ciudadrealeño.

Los bomberos tuvieron que actuar para desencarcelar a los ocupantes del vehículo siniestrado.

En el operativo intervinieron Guardia Civil, bomberos de Puertollano, médico de urgencias, además de la UVI móvil, la ambulancia de soporte vital y el helicóptero sanitario.

Estado de los heridos

Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) han informado a Onda Cero que todos los heridos son originarios de Mongolia y que la mujer de 42 años se encuentra ingresada en la UCI aunque su estado es estable.

Mientras, la joven de 15 años fue operada de una fractura abierta, mientras que la niña de 8 años ya fue dada de alta.

Por su parte, el padre de esta familia, de 44 años, no llegó a ingresar en el hospital.