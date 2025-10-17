Cuantifican en 360 millones los proyectos anunciados por García-Page para la provincia de Ciudad Real

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha cuantificado en aproximadamente 360 millones de euros los múltiples proyectos anunciados ayer por presidente Emiliano García-Page en el Debate sobre el Estado de la Región, lo que “habla claramente de su compromiso” con la provincia de Ciudad Real con esa batería de anuncios, algunos conocidos y otros novedosos.

Blanca Fernández ha apuntado que una iniciativa muy bien recibida y necesaria “por la que llevan luchando los alcaldes de Pozuelo de Calatrava, Carrión y Poblete” es el servicio de transporte Astra que garantizará una conectividad rápida y eficaz con la capital tras un largo tiempo de trabajo que “el año que viene va a ir viendo poco a poco la luz para dar respuesta a una necesidad cada día más evidente” para las personas que viven o trabajan en estos municipios.

También en esta materia, la delegada ha destacado el “compromiso inquebrantable” con desarrollar el transporte sensible a la demanda en la comarca de Almadén que, pese a reconocer que tiene una enorme dificultad técnica, “estamos en la convicción de que a lo largo del año 2026 vamos a terminar de diseñarlo y poder desarrollarlo tal y como se ha hecho en Campo de Montiel con tanto éxito”.

Sin salir de Almadén, Blanca Fernández ha citado la “buena noticia” que supone la nueva residencia universitaria, un proyecto necesario para sustituir a una infraestructura que no reúne las condiciones óptimas de habitabilidad sobre la que se lleva trabajando desde hace tiempo con la Escuela de Minas.

Una iniciativa con colaboración pública-privada que se diseñará con la versatilidad de que pueda funcionar como residencia universitaria y también como posibles alojamientos turísticos en los meses de verano, dado así respuesta a una demanda histórica.

Además, el presidente García-Page también concretó ayer en el debate que la pasarela ciclo peatonal Ciudad Real-Miguelturra se inaugurará en diciembre para empezar a darle uso por parte de la ciudadanía que se mueve en el día a día entre ambas localidades.

En el caso de Puertollano, Blanca Fernández se ha referido al Conservatorio Profesional de Música, un proyecto que empezará a tomar forma a lo largo del próximo año, y para ello “vamos a empezar a conversar con la comunidad educativa y con el Ayuntamiento para la cesión del suelo tras decidirse por un nuevo edificio en lugar de la remodelación del actual a petición de los propios profesionales.

Así mismo, la responsable del Gobierno castellanomanchego ha fechado “a finales del 2026 o a principios de 2027” la finalización de las obras del nuevo Hospital del Puertollano que, “van a buen ritmo y afortunadamente no nos ha dado ningún disgusto”, de hecho, está prevista la licitación del equipamiento el próximo año”.

Blanca Fernández junto al vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero | OC

La “ansiada” tubería a la llanura manchega

Otro anuncio muy importante que dejó el presidente Emiliano García-Page fue la “ansiada adjudicación” de la tubería a la llanura manchega “en los próximos días” para dar suministro a 150.000 habitantes, con especial relevancia a los municipios del Campo de Calatrava, que “lamentablemente no tienen agua de calidad casi nunca, y a veces tampoco en cantidad”.

Blanca Fernández ha recordado que este proyecto hidráulico diseñado en si día dentro del Plan Especial del Alto Guadiana -tiene un coste de 95 millones de euros- fue víctima de los recortes de Cospedal y de Rajoy y nos ha costado mucho trabajo y muchos acuerdos con el Gobierno de España, pero que por fin va a ser una realidad para solucionar una necesidad prioritaria como es el abasteciendo humano”.

En materia sanitaria, la delegada de la Junta de Comunidades ha destacado los pasos dados para implantar una nueva zona básica de salud en el barrio del Hospital General Universitario de Ciudad Real para dar respuesta al crecimiento que ha tenido la capital en esta zona, respuesta que también se dará pronto a la ciudadanía de Alcoba de los Montes y Manzanares con la inauguración “en breve” de sus centros de salud. Y para 2026 está planificada también la ampliación del hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en este caso con un presupuesto de 75 millones.

Precisamente en Alcázar de San Juan se ejecutará una de las dos grandes inversiones en infraestructuras educativas; será con la construcción de las naves que alojarán los talleres de formación profesional del IES ‘Juan Bosco’, además de la reforma integral del IES ‘Sotomayor’ en colaboración con el Ayuntamiento de Manzanares.

Campo Biosanitario: un “antes y un después”

Dentro de este ámbito, Blanca Fernández ha manifestado que el Campus Biosanitario de Ciudad Real marcará “un antes y un después” en la concepción de la formación del personal sanitario para toda Castilla La Mancha, no solamente para los profesionales de la medicina, también para los profesionales de la enfermería, porque van a poder compartir no solo espacios, sino sinergias y formaciones”.

“Dos niñas mimadas” en la apuesta por la investigación

La apuesta por la investigación ha sido otro de los puntos enfatizados por la delegada de la Junta al referirse al ITECAM y al Centro Nacional del Hidrógeno como “dos niñas mimadas” para el Gobierno de Castilla-La Mancha por lo mucho que aportan en la generación de economía y empleo. Sobre el primero, ubicado en Tomelloso, Blanca Fernández ha indicado que se dará un impulso fundamental con el inicio de la obra.

Y, por último, la delegada ha aludido al Centro Regional del Folclore, una infraestructura que está en su fase final y supone recuperar patrimonio para la capital, pero también “queremos empezar con el diseño de un contenido que ayude a apuntalar la cultura cultural y a darle vida”, algo que se hará con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real.

En síntesis, Blanca Fernández ha recordado que los anuncios de García-Page con inversiones que superan los 360 millones de euros “dejan un buen sabor de boca de un presidente que conoce las necesidades de la provincia de Ciudad Real y que se mueve por ella como pez en el agua” para estar permanentemente atento a las necesidades de la ciudadanía y que de manera paulatina vamos cumpliendo con nuestros compromisos”.