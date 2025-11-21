CSIF denuncia una nueva agresión verbal al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva agresión verbal, con amenazas e intimidación, al personal administrativo del centro de salud Tomelloso II.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana de ayer cuando un paciente se acercó a las instalaciones sanitarias para ser atendido por su médico de cabecera. Al no encontrarse allí en esos momentos, ya que había salido a un aviso domiciliario, el hombre comenzó a increpar e insultar al personal administrativo creando un ambiente de inseguridad y miedo entre el resto de usuarios, lo que obligó a avisar a la Guardia Civil, quienes consiguieron apaciguar la situación hasta que se marcharon.

En esos momentos, el agresor volvió a reiterar sus amenazas contra las auxiliares administrativas, siendo necesaria la intervención de todos los trabajadores y en particular uno de los facultativos que medió y atendió con celeridad a esta persona con la finalidad de que abandonara el centro cuanto antes y con ello poder tranquilizar a las trabajadoras.

CSIF, que condena una vez más otra nueva agresión al personal del ámbito sanitario, lamenta que sigan produciéndose estos hechos y exige que se vuelva a dotar de vigilante de seguridad a este centro, tras su retirada el pasado mes de julio, tal y como ya denunció el sindicato.

“Desde el sindicato, ya advertimos de los problemas que habría al retirar al vigilante de seguridad. El personal administrativo es el primero en sufrir amenazas, coacciones y agresiones verbales a diario ante la ausencia de esta figura, eliminada por la Gerencia de Tomelloso. Desde entonces no han dejado de producirse este tipo de agresiones entre el personal sanitario del centro”, apunta Alberto Rosales, delegado de CSIF Sanidad en el área Mancha Centro, quien recuerda que el centro de salud Tomelloso II es el primero con mayor conflictividad e incidencia de agresiones de la provincia de Ciudad Real y el segundo de toda Castilla-La Mancha. Tal es así, que sólo en 2024 se registraron 15 episodios violentos en este centro sanitario, seguido con 9 el centro de salud I de esta misma población.

Ante estos hechos, la Central Sindical exige saber si la Gerencia de Tomelloso ha solicitado ya a los Servicios Centrales del Sescam la necesaria autorización, que al parecer sería preceptiva, para dotar de guardia de Seguridad a este centro sanitario. Asimismo, reclama de forma urgente la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud de esta área para determinar qué medidas son precisas adoptar y que la mismas se hagan efectivas y extensivas a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios.

Cabe recordar que el pasado miércoles, CSIF presentó en Toledo una guía de actuación ante las agresiones a profesionales del Sescam. Se trata de un protocolo sobre cómo actuar ante un incidente violento, priorizando siempre la seguridad personal y la de los pacientes, y las gestiones administrativas a realizar cuando la situación de riesgo ha pasado.