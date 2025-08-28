CSIF denuncia un episodio violento en las Urgencias del Hospital de Ciudad Real

LEER MÁS Detenido un joven por amenazas y vejaciones al personal sanitario de Urgencias del Hospital de Ciudad Real

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena la agresión sufrida por el personal sanitario del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) en la madrugada de este jueves (1.45 horas).

Un joven en estado etílico acudió a Urgencias con lesiones leves en las manos tras una pelea. Acompañado por el personal de seguridad, recibió atención médica por una facultativa residente que recibió amenazas graves.

Lejos de calmarse, el paciente también agredió al personal de seguridad, a quien zarandeó, y se enfrentó con otros trabajadores sanitarios que se encontraban presentes. Finalmente, la Policía Nacional acudió al Servicio de Urgencias y se llevó detenido al paciente.

CSIF, que traslada todo su apoyo a los profesionales afectados, vuelve a lamentar este nuevo episodio violento. El sindicato se concentró el pasado 12 de agosto ante la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para reclamar medidas que pongan fin a esta lacra: el de esta madrugada ha sido la cuarta agresión en la provincia en el mes de agosto.

Detrás de estos episodios se esconde una enorme pérdida de valores; es preciso trasladar que los profesionales sanitarios son un pilar fundamental que hay que cuidar. A ello se suma una Atención Primaria y unas Urgencias desbordadas que generan frustración en pacientes y familias, un déficit de recursos que genera tensión, según ha manifestado Ana Isabel Fernández, presidenta de CSIF Sanidad en Castilla-La Mancha.

Situación Urgencias

La saturación en el Servicio de Urgencias del HGUCR se mantiene muy elevada; ayer se registraron más de 300 pacientes atendidos, lo que supone que se haya superado el millar de personas que han precisado asistencia entre lunes, martes y miércoles.

Mientras tanto, faltan profesionales de todas las categorías y se está sometiendo a los trabajadores que se encuentran en activo a una situación límite.