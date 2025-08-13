CSIF denuncia amenazas e insultos racistas a una facultativa del centro de salud de Bolaños

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia una nueva agresión al personal del ámbito sanitario en la provincia de Ciudad Real, en esta ocasión, amenazas e insultos racistas a una facultativa del centro de salud de Bolaños de Calatrava.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado sábado al domingo, 10 de agosto, entre las 1:40 y las 2:00 de la madrugada, cuando dos pacientes, un hombre y una mujer, acudieron al centro sanitario de la localidad para ser atendidos; al no considerar apropiado el diagnóstico emitido por la facultativa, el varón comenzó a gritarle y proferirle insultos como: “perra” o “eres una puta negra”, al tiempo que la amenazaba diciéndole que “la iban a violar”, según informa CSIF en una nota de prensa.

Acto seguido, la acompañante se dirigió a la facultativa para intentar agredirla físicamente, hecho que no ocurrió gracias a que el enfermero consiguió sujetarla.

Ante tales hechos, la médica interpuso ayer una denuncia ante la Guardia Civil.

El sindicato, que condena una vez más este nuevo episodio violento en la provincia, lamenta, un día después de concentrarse ante el incremento de las agresiones al personal sanitario, que sigan produciéndose este tipo de actos.

“Tenemos que respetar al profesional del ámbito sanitario. Estas atrocidades no se pueden soportar ni consentir. La Administración tiene que actuar con contundencia, no puede castigar al profesional trasladándolo a otro centro sanitario, tiene que castigar con dureza al agresor”, apunta la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

Desde la Central Sindical se han vuelto a reclamar “medidas contundentes” para proteger al personal sanitario, entre ellas la implantación de vigilantes de seguridad, cámaras y botones de pánico en todos los centros de la región.

Con esta nueva agresión ya son cuatro los episodios violentos que han tenido lugar en la provincia de Ciudad Real en esta última semana.