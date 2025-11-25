Cristina, víctima de violencia de género: "Estaba muerta en vida, pero al final se puede salir del pozo"

Hoy se conmemora el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada en la que se han organizado numerosos actos en la provincia de Ciudad Real. En Onda Cero hemos hablado con una víctima de la violencia machista para conocer de primera mano su testimonio y lanzar un mensaje de esperanza.

Se llama Cristina y ha sufrido durante muchos años violencia psicológica y también física. A los 18 años ya sufrió este tipo de violencia, y después, en otra relación, estuvo 20 años con su pareja padeciendo estos episodios de maltrato.

Asegura que no se daba cuenta de que estaba metida en esta situación de violencia. Cuenta que se encontraba hundida y se sentía como “muerta en vida”.

Dice Cristina que salir de la violencia de género es un proceso largo y duro pero al final “se sale del pozo” en la que ella estaba.

Y ello gracias al esfuerzo de una misma, a las personas que realmente la quieren y también a la Asociación Alma de Ciudad Real, que desde el primer momento le prestó ayuda y asesoramiento.

Asociación Alma

La delegada de esta asociación, Noelia Palencia, señala que el principal apoyo que solicitan las mujeres que sufren violencia de género es psicológica. Cuenta que hay una chica que convive con su pareja y tiene que llamar a la asociación a escondidas por miedo.

La Asociación Alma se creó hace más de dos años para ayudar y asesorar a mujeres que sufren violencia machista. Unas 20 mujeres han pasado ya por este centro y actualmente están atendiendo a unas siete u ocho mujeres.

Este recurso dispone de una aplicación que no deja registro cuando una mujer se pone en contacto con la asociación. Alma tiene también un proyecto denominado “Dispositivo de Auxilio Camuflado”, que permite a la víctima ponerse en contacto con las autoridades pulsando un botón. El problema es que es caro y la asociación está buscando financiación para poder ponerlo en marcha.