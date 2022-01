Cristina Pedroche da las campanadas con un vestido del Museo "Manuel Piña" de Manzanares

El estilismo de Josie es un homenaje al diseñador manchego y se trata de un diálogo entre el vestido de Piña, una capa alada creada por BUJ Studio y los complementos de Manuel Albarrán.

El vestido pertenece a la colección Primavera/Verano 1991, la última colección presentada por Manuel Piña en la Pasarela Cibeles (de quien es diseñador fundacional) ,que está inspirada en los insectos y reptiles y que Manuel Piña realizó como revisión a su trayectoria profesional. La pieza es un diseño transparente, confeccionado en tafetán calado iridiscente, con acabados metálicos y dos aros que aportan volumen geométrico a modo de caparazón del escarabajo.

El estilismo se completa con el trabajo de BUJ Studio y Manuel Albarran, dos diseñadores vivos que dialogan con la obra del diseñador fallecido. Buj Studio se ha encargado de realizar la capa alada, una pieza que cuenta con más de 580h de trabajo entre diseño y confección, y Manuel Albarran, encargado de realizar los complementos del estilismo (casco, uñas y zapatos). El resultado es un diálogo sobre la metamorfosis y el proceso misterioso de transformación que llevan a cabo muchos insectos y otros seres vivos que buscan al cambiar de piel un nuevo renacer.

Cristina Pedroche con el visto del Museo "Manuel Piña" | OC

Capa de BUJ Studio y complementos de Manuel Albarran para el estilismo de Cristina Pedroche en Campanadas 2022

Este renacer es el que Josie espera para Manuel Piña en una noche tan especial: “Siempre he estado en deuda con Manuel Piña, porque desde niño con vocación de dedicarme a la moda pude disfrutarlo como un cercano referente de éxito en ese mundo que desde La Mancha se contemplaba tan lejano... Hace tiempo que le debía un homenaje y estoy muy feliz de haber podido hacerlo junto a Cristina Pedroche en un evento de máxima audiencia. Si entre ella existe algún niño con mi misma vocación y ha visto este estilismo desde un lugar muy lejano a esta industria, decirle que revise la figura de Piña; porque descubrirá a un genio autodidacta que llegó a lo más alto con altas dosis de pasión y esfuerzo... Se dará cuenta de que es posible llegar dónde te propongas si lo sueñas fuerte y trabajas duro..."

Además Josie explica así la elección de esta pieza única para que pudiera dialogar con otras creadas especialmente para Cristina Pedroche por figuras vivas de la vanguardia del diseño de moda español: "Desde que empecé a encargarme de los estilismos de las Campanadas, quise presentar vestidos hechos en España, en exclusiva para Cristina Pedroche y que hablasen de la moda de ese año. En 2021 he podido ver el espíritu de Manuel Piña en las apetencias de otros creadores contemporáneos y entendí que era el momento de traer una pieza de su museo a un evento que significa tanto para mí”

Para Cristina Pedroche ha significado un salto cualitativo después de siete años trabajando junto a Josie y así resume sus sensaciones: "No es la primera vez que en las campanadas llevo una obra de arte, pero sí es la primera que llevo una pieza de museo. Estoy emocionada con el vestido de Manuel Piña y los increíbles trabajos de BUJ Studio y Manuel Albarrán, por eso he querido que se expongan durante todo 2022 en el Museo Manuel Piña de Manzanares, para que los visitantes puedan sentir emociones parecidas a la mía hoy... Este estilismo es una invitación no solo a este museo textil, sino a todos aquellos museos alejados del circuito cultural de las grandes capitales, porque atesoran piezas tan interesantes como la que he tenido la suerte de llevar esta noche..."

Así, esta apuesta por el diseño de Manuel Piña es también una reivindicación a estos espacios como el Museo de Manzanares dedicado a la figura del diseñador que mantienen vivas las historias y obras de los representantes de la moda en nuestro país a través de los Museos Textiles, así como a todos aquellos museos fuera del círculo de la moda y del circuito de las grandes capitales que acercan el arte a todos los rincones del país.

Puedes encontrar información detallada sobre el diseño y piezas del estilismo de Cristina Pedroche en este enlace.

Sobre el Museo Manuel Piña de Manzanares

El Museo Manuel Piña nace con el objetivo de mostrar y difundir la obra de este diseñador manzanareño, una de las figuras más relevantes de la moda española desde finales de los años 70 hasta principios de los 90 del pasado siglo, haciendo realidad el sueño del artista de ver sus trajes y recuerdos albergados en un espacio museístico.

Las colecciones que custodia y exhibe el Museo son fruto de la donación que generosamente hizo la familia del creador, así como aportaciones de colaboradores y amigos. Unas colecciones que presentan vestidos y complementos, fotografías y vídeos, conforman una interesante exposición permanente albergada en un espacio singular: las antiguas bodegas de una casa solariega, dentro del Centro Cultural Ciega de Manzanares.

Las creaciones de Manuel Piña son únicas y excepcionales, muchas de ellas artesanales, donde se mezclan la moda y el arte. Sus diseños reflejan sus recuerdos e influencias, de La Mancha de su infancia y juventud, de las tradiciones, del folclore, pero también de las nuevas tendencias de una España renovada, de una nueva mujer y de las tendencias culturales y artísticas más novedosas.

Sobre Josie

José Fernández-Pacheco Gallego (Manzanares 1980) Periodista de Moda y estilista que ha trabajado en las cabeceras más prestigiosas y dirigido el Máster de Postgrado en Estilismo de Moda del Instituto Europeo de Diseño (IED MADRID).

Paralelamente ha desarrollado una labor de divulgación de Moda en Televisión que le ha llevado a participar en diferentes programas y cadenas durante los últimos 14 años. Es en ZAPEANDO (La Sexta) donde conoce a Cristina Pedroche, que le propondrá en 2015 realizar su estilismo para sus primeras campanadas de Antena 3.

Desde entonces se ha convertido en el más comentado del año en España y cada edición su labor ha contribuido a los 6 récords consecutivos de audiencia experimentados por la cadena privada en este evento multitudinario. Esta vez ha querido proponer al Museo Manuel Piña de Manzanares esta colaboración para homenajear a este diseñador con el que comparte orígenes y que significa tanto para él personal y profesionalmente.