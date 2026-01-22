CREAN busca familias de acogida temporal en Ciudad Real para 50 niños ucranianos

Se buscan familias en la provincia de Ciudad Real para acoger a 50 niños ucranianos durante el verano. Es el objetivo que este año se ha marcado CREAN, la asociación Ciudad Real en Ayuda al Niño.

La campaña ha comenzado hace unos días y está previsto que acabe a finales de marzo.

En los últimos años la cifra de acogimientos temporales era menor, por ejemplo el año pasado las familias acogieron a 28 niños, pero ahora la intención es recuperar los datos de antes del covid y llegar al medio centenar de niños ucranianos que pasarían mes y medio en la provincia de Ciudad Real, aproximadamente entre el 10 de julio y el 25 de agosto, como explicaba en Onda Cero el secretario de CREAN, Ignacio Cabrerizo.

Al principio, el objetivo de CREAN era traer niños de Ucrania para huir de la contaminación provocada por el accidente de la central nuclear de Chernóbil, pero ahora se une también la guerra en este país.

El viaje es complicado, no hay vuelos comerciales desde Kiev, y los niños tienen que venir en autobús, un viaje que tarda tres días.

Los niños ucranianos acogidos tienen que tener entre 8 y 17 años de edad y van acompañados por dos monitores.