Convocan una nueva manifestación en Torralba contra la planta de biometano

La Plataforma Stop Biometano de Torralba de Calatrava ha convocado una nueva manifestación contra la planta de biogás que se quiere instalar en esta localidad.

Será el próximo jueves 11 de septiembre a las 20:30 horas y discurrirá por diferentes calles con salida y llegada en la Plaza de la Villa. Al final del recorrido hablarán representantes de plataformas ciudadanas que están en contra de la ubicación de plantas de biometano en diferentes pueblos de la provincia de Ciudad Real.

En concreto, la planta de Torralba estaría situada a 1,41 kilómetros de la población, cuando la ley exige que esté situada a 2 kilómetros. La planta trataría 162.000 toneladas al año de residuos de purines de cerdos y de excremento de animales y agrícolas.

La plataforma de Torralba señala que este tipo de instalaciones puede provocar contaminación de las tierras y acuíferos, de la calidad del aire y también afectaría a la salud de la población, además de provocar malos olores.

Según indica la plataforma, la planta, que tan solo crearía cinco puestos de trabajo, se ha tramitado sin la debido información y participación pública como exige la ley, de espaldas al pueblo, y pide a la alcaldesa de Torralba que diga no por escrito y a la Junta de Comunidades solicita que no autorice esta instalación en Torralba de Calatrava.

Novedades de la Plataforma Stop Biometano de Socuéllamos

Por su parte, la plataforma ciudadana Stop Biometano y Stop de Residuos Médicos en Socuéllamos ha intensificado su agenda institucional contra estas dos plantas. Recientemente hubo reuniones con la alcaldesa y grupos municipales del Ayuntamiento y con la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II.

Próximamente, la plataforma mantendrá encuentros con la DO La Mancha, Cooperativas Agroalimentarias de CLM, la Asociación de Empresarios del Polígono El Llano y la Asociación de Empresarios de Socuéllamos.

El colectivo confirma que está ultimando sus alegaciones a la modificación de las Normas Subsidiarias Urbanísticas cuyo plazo de presentación finaliza el próximo viernes 12 de septiembre.