Controlado el incendio de La Granja en Ciudad Real: "Estábamos asustados, las llamas eran muy altas"

Incendio forestal el que se ha desatado a las afueras de Ciudad Real. El aviso se ha recibido sobre las once y media de la mañana y el fuego se originó cerca del barrio de La Granja.

En concreto, las llamas han afectado a una zona de pasto que ha provocado una gran columna de humo en la nacional 430, carretera de Ciudad Real a Piedrabuena.

La zona quemada está ubicada en el margen derecho de la carretera en dirección a Piedrabuena.

Los efectivos del SCIS e Infocam están trabajando en la zona y ha han controlado el fuego.

Incendio en la N-430 y en la Granja | OC

El Sistema de Información de Incendios Forestales (FIDIAS) de la Consejería de Desarrollo Sostenible informa que el incendio se detectó a las 11:29 horas y ya está controlado desde las 13:42 horas.

En estos momentos, en el lugar del fuego están trabajando para su total extinción 3 medios y 11 personas.

Hasta el lugar del incendio se trasladó el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares. La Policía Local señala en la red social X que todavía permanece un retén de vigilancia en la zona y siguen allí los servicios de extinción y la maquinaria pesada municipal.

También se unieron efectivos de Protección Civil y los servicios técnicos de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades.

"Las llamas eran muy altas"

Las llamas se encuentran cerca de viviendas y urbanizaciones. De hecho, la policía ha tenido que desalojar a vecinos que residen muy cerca del incendio, aunque poco después todas las personas han podido volver a sus domicilios.

El fuego ha provocado daños materiales pero no personales.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de La Granja, Cloti Torres, ha manifestado en Onda Cero que han estado muy asustados “ya que las llamas eran muy altas, aunque la carretera ha actuado de cortafuegos y el fuego no ha seguido”.

Torres se ha quejado que la zona que se ha quemado es una superficie de matorral “que no se limpia y es posible que tengamos más incendios”.