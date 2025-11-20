El consejero de Sanidad reconoce un "ligero repunte" de la gripe en C-LM y destaca los buenos datos en vacunaciones

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha reconocido que, con la llegada de las bajas temperaturas en los últimos días, se ha apreciado un "ligero repunte" de los casos de gripe en la región.

Así lo ha indicado Fernández Sanz, a preguntas de los periodistas, durante la inauguración del VI Congreso de Experiencia del Paciente, que se ha celebrado este jueves en Ciudad Real.

El responsable de la Consejería de Sanidad ha destacado que, pese a este ligero repunte, Castilla-La Mancha está registrando muy buenos datos de vacunación, superando en casi ocho puntos las cifras alcanzadas en el mismo periodo del año pasado.

"Estamos por encima de lo que preveíamos estar en estas fechas", ha comentado el consejero, quien también ha asegurado que "es bueno", ya que permitirá anticiparse a posibles manifestaciones adversas que puedan producirse en los próximos días.