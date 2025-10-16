Conmoción en Abenójar tras la detención de un hombre por presuntamente matar a su hermano: "Es una tragedia para la familia"

LEER MÁS Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en Abenójar

Conmoción en la pequeña localidad de Abenójar después de que la Guardia Civil detuviera a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano de 31 años de edad, tras una agresión con arma blanca en el domicilio en el que ambos residían. La Benemérita continua con las investigaciones y se está a la espera de que el detenido pase a disposición judicial.

La alcaldesa de Abenójar, Verónica García, ha dicho en Onda Cero que lo sucedido es una tragedia para la familia. Recuerda que es un pueblo pequeño, de unos 1.300 habitantes, todos se conocen y este tipo de sucesos sobrecoge más a la población.

Los dos hermanos residen en el pueblo junto a su madre, que fue la que se encontró el cadáver de uno de sus hijos en la tarde del martes en la vivienda de la calle El Pilar.

El presunto autor de los hechos fue detenido el miércoles en un establecimiento hostelero de Ciudad Real. La alcaldesa señala que ella tiene su casa frente a la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Al parecer, una supuesta discusión pudo provocar el suceso mortal. Verónica García señala que nada hacía entrever que los hermanos tuvieran problemas y asegura que es una familia muy apreciada en el pueblo, correctos y educados.

La primera edil habló ayer con la madre que se encuentra en casa de sus hijas en Puertollano, ya que su vivienda de Abenójar está precintada por la Guardia Civil.

Verónica García ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población porque lo sucedido esta semana se trata de un caso aislado.