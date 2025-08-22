137 kilos de pólvora en 15 minutos

Confirmado: Ciudad Real despedirá sus Fiestas con un gran espectáculo de fuegos artificiales

La Feria y Fiestas de Ciudad Real se cerrará esta noche con el tradicional espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Habrá traca final en el adiós de la Feria y Fiestas de Ciudad Real
Habrá traca final en el adiós de la Feria y Fiestas de Ciudad Real | OC

La decisión ha sido adoptada tras confirmarse que el índice de propagación de incendios forestales se encuentra actualmente en un nivel moderado, lo que permite la celebración de este tipo de actividades con plenas garantías de seguridad, según un comunicado el Ayuntamiento.

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, en coordinación con la concejalía de Festejos, ha señalado que “desde el Ayuntamiento confirmamos la celebración de la traca final que tendrá lugar esta noche de este viernes, 22 de agosto”.

De esta manera, Ciudad Real podrá despedir sus Ferias y Fiestas con un espectáculo que combina tradición y emoción. En esta ocasión iluminaran el cielo de la ciudad, unos 137 kilos de pólvora en 15 minutos, una excelente oportunidad para disfrutar en familia y poner punto final a las fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen del Prado.

La concejal de Festejos, Mar Sanchez, invita “a toda la ciudadanía a compartir este acto simbólico de clausura, que pondrá el broche a unas celebraciones que, un año más, han llenado de vida las calles de la ciudad con una alta participación en sus actos programados”.

