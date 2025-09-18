Irá juicio

Una conductora sufre un accidente en Ciudad Real, intentó escapar y dio positivo en alcohol

La conductora de un vehículo irá a juicio tras sufrir un accidente de tráfico en Ciudad Real, intentó escapar y al final dio positivo en alcohol.

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Vehículo de la Policía Local de Ciudad Real
Vehículo de la Policía Local de Ciudad Real | OC

La conductora de un vehículo irá a juicio tras sufrir un accidente de tráfico en Ciudad Real, intentó escapar y al final dio positivo en alcohol.

Los hechos han ocurrido a las 4:45 horas de esta pasada madrugada en la calle Libertad, según ha informado la Policía Local en la red social X.

En esta vía tuvo lugar un accidente al colisionar un vehículo contra otros que estaban estacionados.

La conductora, que intentó escapar, arrojó resultado positivo en alcohol de 0,708 mg/l, por lo que irá a juicio por un delito contra la seguridad vial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer