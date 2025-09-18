Una conductora sufre un accidente en Ciudad Real, intentó escapar y dio positivo en alcohol

La conductora de un vehículo irá a juicio tras sufrir un accidente de tráfico en Ciudad Real, intentó escapar y al final dio positivo en alcohol.

Los hechos han ocurrido a las 4:45 horas de esta pasada madrugada en la calle Libertad, según ha informado la Policía Local en la red social X.

En esta vía tuvo lugar un accidente al colisionar un vehículo contra otros que estaban estacionados.

La conductora, que intentó escapar, arrojó resultado positivo en alcohol de 0,708 mg/l, por lo que irá a juicio por un delito contra la seguridad vial.