Concentración contra la violencia de género en Ciudad Real: "Solo una de cada diez denuncias llegan a los juzgados"

Ciudad Real ha vuelto a convocar una concentración y minuto de silencio frente a la Subdelegación del Gobierno para expresar la repulsa ante el ultimo asesinato machista ocurrido en España, en esta ocasión en la localidad murciana de Cartagena

La víctima se llama Ginesa, de 64 años de edad, y fue asesinada el pasado 16 de septiembre. Son ya 28 las mujeres fallecidas por violencia de género en lo que va de año en todo el país, a las que se suman también tres niños.

El subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha calificado de “terrible y terrorífico” este nuevo episodio de violencia machista. Señala que solo una de cada diez denuncias relacionadas con estos casos llegan a los juzgados, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, y que el 11% de las víctimas que van a juicio no testifican.

Y otro dato que ha facilitado el subdelegado es que tan solo el uno por ciento de las mujeres de más de 65 años no han presentado denuncia por este clase de violencia.

En la concentración también han estado, entre otros, representantes del resto de instituciones. Han condenado este último episodio de violencia de género, piden a las mujeres que denuncien estos casos y han enviado a la sociedad un mensaje de unidad para acabar con esta lacra.

Así lo han expresado Manoli Nieto-Márquez, delegada de Igualdad de la Junta, Encarnación Medina, vicepresidenta de la Diputación, y María José Escobedo, concejala de Igualdad de Ciudad Real.

Para atender a mujeres que sufren violencia machista, el Gobierno de Castilla-La Mancha dispone de 26 centros de la mujer en la provincia de Ciudad Real, además de poder llamar de manera gratuita y las 24 horas de todos los días al teléfono 900-100114.