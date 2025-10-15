Concentración de UGT y CCOO en Ciudad Real en solidaridad con el pueblo palestino: "Hay que tener cautela con el proceso de paz"

UGT y Comisiones Obreras han celebrado esta mañana una concentración en la Plaza Mayor de Ciudad Real en solidaridad con el pueblo palestino y en la que se ha guardado un minuto de silencio, porque, según los sindicatos, hay que tener cautela con el proceso de paz firmado esta semana.

A pesar del alto el fuego y de este proceso de paz, los sindicatos han mantenido la convocatoria para este miércoles de paros parciales en los centros de trabajo de dos horas en los turnos de mañana, tarde y noche.

Unas 50 secciones sindicales de comités de empresa de la provincia se han adherido a estos paros.

Concentración de los sindicatos en Ciudad Real | Onda Cero

La secretaria provincial de Comisiones Obreras, Esther Serrano, ha dicho que están contentos de que haya un alto el fuego, de que se hayan liberado rehenes y de que pueda entrar ayuda humanitaria en Gaza, pero subraya que hay que tener cautela ante el acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos e Israel.

Por eso, Serrano considera importante que "la presión internacional, las movilizaciones en la calle y la tensión continúen y por eso hemos decidido seguir con esta jornada de paros parciales que teníamos programada"

Los sindicatos han celebrado la concentración frente al Ayuntamiento de Ciudad Real junto a trabajadores de contratas de los servicios de limpieza, ayuda a domicilio y parques y jardines.