Paros parciales convocados en los centros de trabajo

Concentración de UGT y CCOO en Ciudad Real en solidaridad con el pueblo palestino: "Hay que tener cautela con el proceso de paz"

UGT y Comisiones Obreras han celebrado esta mañana una concentración en la Plaza Mayor de Ciudad Real en solidaridad con el pueblo palestino y en la que se ha guardado un minuto de silencio, porque, según los sindicatos, hay que tener cautela con el proceso de paz firmado esta semana.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

A pesar del alto el fuego y de este proceso de paz, los sindicatos han mantenido la convocatoria para este miércoles de paros parciales en los centros de trabajo de dos horas en los turnos de mañana, tarde y noche.

Unas 50 secciones sindicales de comités de empresa de la provincia se han adherido a estos paros.

Concentración de los sindicatos en Ciudad Real
La secretaria provincial de Comisiones Obreras, Esther Serrano, ha dicho que están contentos de que haya un alto el fuego, de que se hayan liberado rehenes y de que pueda entrar ayuda humanitaria en Gaza, pero subraya que hay que tener cautela ante el acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos e Israel.

Por eso, Serrano considera importante que "la presión internacional, las movilizaciones en la calle y la tensión continúen y por eso hemos decidido seguir con esta jornada de paros parciales que teníamos programada"

Los sindicatos han celebrado la concentración frente al Ayuntamiento de Ciudad Real junto a trabajadores de contratas de los servicios de limpieza, ayuda a domicilio y parques y jardines.

