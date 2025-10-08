El Colegio de Médicos de Ciudad Real se personará como acusación tras la agresión sufrida por un doctor en Poblete

El Colegio de Médicos de Ciudad Real condena de forma enérgica la agresión sufrida por un médico en el Centro de Salud de Poblete y muestra su total apoyo al profesional.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del lunes, cuando el facultativo atendía una consulta telefónica. Según su testimonio, el paciente refirió una serie de dolencias que, a juicio del médico, requerían una valoración presencial.

La conversación se desarrolló con normalidad hasta que, pocos minutos después, el paciente irrumpió en el centro de salud visiblemente alterado, preguntando de forma violenta quién era el médico con el que acababa de hablar por teléfono, según señala el Colegio de Médicos en un comunicado.

Al identificarle, se dirigió hacia él en actitud agresiva, golpeándole en el pecho con el dorso de la mano y profiriendo insultos, hechos presenciados por personal administrativo del centro, que alertó de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Poblete, que intervinieron para controlar la situación. El médico fue posteriormente atendido en el servicio de Urgencias y en el área de Riesgos Laborales del SESCAM, presentando la correspondiente denuncia.

Manuel Rayo condena este episodio violento

El Colegio de Médicos ha activado su protocolo de actuación ante agresiones, ofreciendo al profesional asistencia jurídica, y anuncia que se personará como acusación en dicho procedimiento.

El presidente del Colegio, Dr. Manuel Rayo Gutiérrez, ha expresado su “más firme rechazo a esta nueva agresión” y ha recordado que “agredir a un médico es agredir a toda la sociedad”. Ha insistido en que estas conductas son delito y deben tener consecuencias penales y administrativas ejemplares.

Rayo ha recordado también que el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha mantiene una línea de trabajo conjunta con el SESCAM para frenar el aumento de las agresiones a sanitarios. En la reunión celebrada el pasado 18 de septiembre en Toledo con el director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar, se acordó un plan de medidas a implantar en un plazo máximo de seis meses. Entre ellas figuran la consideración

del personal facultativo como autoridad a efectos administrativos, la creación de la figura del Director de Seguridad del SESCAM, que coordinará las políticas de protección de los profesionales, la instalación de cámaras en espacios comunes, pulseras de alarma y botones de pánico en consultas, y la presencia de vigilancia privada en los puntos más conflictivos. Asimismo, se estableció la limitación del acompañamiento de pacientes, la prohibición de grabaciones no autorizadas, y la elaboración de un protocolo regional de actuación frente a las agresiones en coordinación con las fuerzas de seguridad, la fiscalía y la judicatura.

“Tolerancia cero ante cualquier forma de violencia. Los médicos merecen ejercer su labor con respeto, seguridad y dignidad”, ha subrayado el presidente.

El Colegio reitera su apoyo al facultativo agredido y recuerda a todos los médicos que disponen de asistencia jurídica inmediata y del teléfono de atención al colegiado para cualquier situación de amenaza o violencia.