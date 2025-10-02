Ciudad Real rompe su buena racha y septiembre deja 157 parados más aunque sube la afiliación en la Seguridad Social

Tras seis meses consecutivos con descenso en el número de parados, Ciudad Real rompió en septiembre esta buena racha y el desempleo se incrementó el mes pasado en esta provincia en 157 personas, por lo que el total de parados se sitúa en 31.190, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La cifra interanual deja un descenso de casi 2.600 desempleados.

Y es que el final de las contrataciones de verano, sobre todo en hostelería, han incidido en el aumento del paro en la provincia. De hecho, servicios fue el sector que registró un mayor incremento en el número de desempleados con 322 más, junto al colectivo de sin empleo anterior, con 76 más.

Eso sí, las cifras de desempleo bajaron en 140 en construcción, 70 en agricultura y 31 en industria.

Por sexos, el paro femenino supera en más del doble al masculino en la provincia. Al cierre de septiembre, había cerca de 10.000 hombres desempleados frente a las más de 21.000 mujeres en paro.

En cuanto a los contratos de trabajo, el mes pasado se registraron 17.800 en Ciudad Real, de los que más de la mitad, unos 9.500, fueron indefinidos.

Más afiliados en la Seguridad Social

Aunque el paro descendió, sin embargo las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron en Ciudad Real. En septiembre hubo 814 cotizantes más en la provincia.

Por último, reseñar que son casi 15.000 el número de personas beneficiarias de prestación por desempleo en la provincia de Ciudad Real, con un gasto cercano a los 20 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 942 euros al mes por beneficiario.