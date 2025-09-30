Ciudad Real presenta los presupuestos participativos dotados con 400.000 euros

En su presupuesto de 2026 el Ayuntamiento de Ciudad Real dedicará 400.000 euros a la ejecución de los proyectos que presenten y decidan los propios habitantes de la capital. Esa es la propuesta que hoy ha presentado el alcalde, Francisco Cañizares, para hacer realidad por primera vez unos presupuestos participativos.

Acompañado por el responsable de Hacienda, Guillermo Arroyo, y por la concejal de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, el primer edil ha explicado las claves de una iniciativa con la que se pretende seguir avanzando hacia el “modelo de ciudad amable que buscamos todos y que es nuestra seña de identidad”.

Cañizares ha recordado que este equipo de gobierno ya ha trasladado la participación ciudadana a los presupuestos en años anteriores con el proceso que se abrió en las pedanías para que sus habitantes pudieran priorizar la materialización de proyectos que impulsaba el propio Ayuntamiento.

Pero ahora “se da un paso más” y serán los propios ciudadanos los encargados de proponer esas iniciativas que quieren ver hechas realidad para someterlas a una votación abierta. Un modelo participativo “que queremos afianzar escuchando a los vecinos y siendo sensibles a esas necesidades que hacen su vida” más fácil en la ciudad.

El plazo para que los ciudadanos puedan presentar sus propuestas comienza desde este miércoles 1 de octubre hasta el día 15. Posteriormente habrá una fase de validación técnica y análisis de la viabilidad económica de los proyectos, desde el 16 al 21 de octubre. Y desde el 22 de octubre hasta el 7 de noviembre se abrirá el plazo de votación ciudadana a través de la propia web municipal, con un máximo de tres proyectos por persona.

Como final del proceso, el Ayuntamiento de Ciudad Real publicará el resultado de las votaciones desde el día 10 de noviembre. Toda la información estará disponible en el enlace https://participa.ciudadreal.es/index.php/presupuestos. Los trámites se pueden hacer también en los Puntos de Inclusión Digital, con la asistencia de los técnicos municipales.

El alcalde ha reconocido que este proyecto les hace “especial ilusión” y supone la plasmación de unos presupuestos participativos por primera vez en el Ayuntamiento de Ciudad Real, “a pesar de los repetidos anuncios que hicieron” anteriores equipos de gobierno.

Además, ha querido remarcar la importancia de la cuantía económica cuyo futuro decidirán los propios ciudadanos, 400.000 euros, con la única limitación de que se trate de proyectos viables, no superiores a 40.000 euros y que se puedan ejecutar a lo largo de 2026.

Una partida económica “reservada para las ideas, las ilusiones y el interés de los vecinos” en un proceso novedoso en Ciudad Real que llevará en apenas mes y medio a “tener una visión de esas pequeñas obras que sin duda hagan de nuestra ciudad una ciudad mejor”.

El alcalde ha presentado los presupuestos participativos | OC

Cañizares apela a la responsabilidad de los grupos políticos para aprobar los presupuestos de 2026

En su comparecencia, Francisco Cañizares ha avanzado que el equipo de gobierno ya está trabajando en la elaboración del proyecto de presupuesto municipal de 2026, en el que por primera vez se incorporará una partida de 400.000 euros para su inversión mediante la participación vecinal.

El primer edil se ha mostrado consciente de que su grupo no cuenta con la mayoría absoluta para poder aprobarlos en el pleno de la corporación municipal y ha apelado a la responsabilidad del resto de las formaciones de oposición. “Nosotros sabemos que tenemos que hacer el máximo esfuerzo, máxima responsabilidad por nuestra parte que no anula la responsabilidad” de los otros grupos.

En este sentido, el primer edil ha recordado que esas cuentas públicas del próximo año van a incluir compromisos económicos que proceden de algunas iniciativas que la oposición ya ha pedido en los últimos plenos celebrados y que han sido aprobadas.

“Sería muy difícil de explicar”, afirma Cañizares, que votaran en contra de esas propuestas suyas que se van a reflejar en los presupuestos y cree que “eso nos obliga a nosotros, pero también a los grupos de oposición”.