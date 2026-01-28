Ciudad Real precinta los accesos a parques y zonas verdes

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa de que, ante la previsión meteorológica de fuertes lluvias y rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, se está procediendo de manera preventiva al precintado de los accesos a los parques de la ciudad y a las zonas verdes o ajardinadas.

Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar cualquier tipo de incidencia derivada de la caída de ramas, árboles u otros elementos del mobiliario urbano como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas previstas.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración de la población, solicitando que se respeten las zonas acordonadas y se evite el tránsito por espacios verdes mientras permanezcan activadas estas medidas de seguridad.

El Ayuntamiento mantendrá un seguimiento continuo de la evolución del episodio meteorológico y comunicará cualquier novedad o actualización a través de los canales oficiales. Una vez que las condiciones lo permitan y tras las correspondientes revisiones técnicas, los parques y zonas verdes volverán a abrirse al público con total normalidad.

También cierran las instalaciones deportivas al aire libre

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa de que, ante la activación del Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos para la jornada de hoy, las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas durante todo el día.

Esta decisión se adopta como medida preventiva debido a las previsiones meteorológicas adversas, que alertan de rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, así como de fuertes lluvias, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar posibles riesgos.

Desde el Ayuntamiento se aconseja a la población extremar la precaución, evitar el paso por debajo de cornisas y árboles, así como no acceder a los parques y zonas arboladas, además de limitar los desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes.

En concreto, permanecerán cerradas todas las instalaciones al aire libre, incluyendo la piscina del Polideportivo Juan Carlos I y el Pabellón Juan Carlos I, lo que supone el cierre completo del Polideportivo Juan Carlos I. Asimismo, se cierran la Ciudad Deportiva Sur, el campo de fútbol de Larache y el campo de fútbol de Las Casas.

Por el contrario, el Ayuntamiento mantendrá abiertas durante el día de hoy las siguientes instalaciones cubiertas: Pabellón Quijote Arena, Pabellón de Las Casas, Pabellón El Parque, Pabellón Santa María, Pabellón Felipe VI y la Piscina de Santa María.

El Consistorio continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y comunicará cualquier novedad a través de los canales oficiales.