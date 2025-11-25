Ciudad Real pide unión institucional para tender la mano a las mujeres víctimas de violencia

Las instituciones ciudadrealeñas han vuelto a poner de manifiesto su unión en torno al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Lo han hecho en un acto organizado por el Ayuntamiento de la capital, en el que se ha puesto el énfasis en la importancia de la ayuda y el acompañamiento a las víctimas de esta lacra de la sociedad, bajo el lema “Cada vez que una mujer encuentra una mano que la acompaña, el futuro se abre un poco más.”.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que ha sido el encargado de cerrar el acto, ha alertado sobre unas cifras que “muestran una realidad que es tan dura como tozuda, y es que esta sociedad tiene una enfermedad”, para concluir que “la reflexión de que se ha conseguido mucho es cierta, hay recursos importantísimos al servicio de las mujeres que necesitan ayuda, pero todo eso no ha servido para solucionar este terrible problema y esta terrible lacra. Necesitamos enfrentarnos a ello con decisión, apartándonos de claves ideológicas y partidistas que no nos dejan ver la realidad de lo que pasa en nuestras calles y en nuestras ciudades”.

Francisco Cañizares durante el acto institucional del 25-N | OC

La concejal de Igualdad, María José Escobedo, ha recordado la terrible cifra de 1334 mujeres asesinadas desde 2003, 39 en lo que va de año, “voces silenciadas, vidas arrancadas”, sin olvidar a las víctimas de la denominada violencia vicaria.

Escobedo ha asegurado que “desde el Ayuntamiento brindamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance para lograr una sociedad libre de violencia, desde todas las concejalías de forma transversal trabajamos día a día para lograrlo, especialmente desde la concejalía de Igualdad con numerosas actuaciones de sensibilización y prevención, fomentando relaciones igualitarias y sanas, abarcando a toda la población de municipio y pedanías”.

Además, ha querido reconocer la labor del Centro Local de la Mujer como “un espacio de seguridad, escucha y apoyo, sus profesionales sostienen día tras día a mujeres que buscan recuperar su vida, su fuerza y su libertad, constituyendo un pilar imprescindible para acompañar y proteger a las mujeres”.

El acto ha contado con representantes de todas las instituciones, como el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, el subdelegado del Gobierno, David Broceño y la delegada de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández. Además, ha habido una amplia representación de la corporación municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real, junto a representantes de asociaciones de mujeres, y otras instituciones civiles y militares.