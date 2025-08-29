Ciudad Real mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas de España

Según el Balance de Criminalidad correspondiente al primer semestre de 2025, publicado por el Ministerio del Interior, la provincia de Ciudad Real se sitúa un 36,6% por debajo de la media nacional, lo que la consolida entre las provincias más seguras de España.

Durante este periodo se registraron 7.848 infracciones penales, lo que supone un ligero aumento del 2,6% respecto al mismo periodo de 2024. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resolvieron más de la mitad de los delitos (52,4%) y realizaron 2.543 detenciones e investigaciones.

Entre los datos más positivos destaca la reducción del 32,8 % en las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, que representan los mejores resultados desde 2021, un fenómeno delictivo especialmente relevante para la economía provincial.

El subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha señalado que “estos datos reflejan el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la protección de nuestra ciudadanía. Aunque siempre hay margen de mejora, la provincia mantiene niveles de seguridad muy por debajo de la media nacional, lo que demuestra el esfuerzo conjunto que desde el Gobierno de España y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estamos realizando para garantizar la seguridad en nuestros municipios y defender los derechos y libertades de nuestros ciudadanos en cada rincón de la provincia”.

Aumento de los delitos contra la libertad sexual

Asimismo, Broceño ha mostrado su preocupación por el aumento de los delitos contra la libertad sexual, muchos de ellos cometidos contra menores, así como por el repunte de la cibercriminalidad:

“Ante este escenario estamos trabajando con determinación para combatir estas conductas delictivas. En materia de delitos contra la libertad sexual, se está impulsando la nueva Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supondrá avances en la atención a las víctimas, junto con la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. A ello se suma la puesta en marcha de centros de atención integral 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual, los nuevos procedimientos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la formación continua de los agentes y las acciones preventivas en los centros educativos a través del Plan Director”.

Por otro lado, “en relación con la cibercriminalidad —ha añadido—es fundamental recordar a la ciudadanía los consejos de seguridad básicos, como no compartir datos personales en páginas no seguras, utilizar contraseñas robustas, desconfiar de correos electrónicos sospechosos y mantener los dispositivos actualizados”.

Por último, Broceño ha puesto en valor la puesta en marcha de la denuncia telemática, un mecanismo que permite a cualquier ciudadano presentar denuncias de determinados delitos a través de internet, sin necesidad de desplazarse. Esta herramienta agiliza el proceso, facilita el acceso a la justicia y está disponible en la página oficial de la Guardia Civil.