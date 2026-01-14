Ciudad Real llevará a FITUR la Semana Santa con motivo del 20 aniversario de su declaración de interés nacional

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha avanzado la propuesta que el Ayuntamiento llevará a la próxima edición de FITUR, la Feria Internacional del Turismo, que se va a celebrar en Madrid la próxima semana.

El Día de la Provincia de Ciudad Real en el stand de Castilla-La Mancha será el domingo 25 de enero y el consistorio acudirá con la Semana Santa, coincidiendo con el 20 aniversario de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Es además el único evento de la capital que tiene este nivel de declaración.

El objetivo, ha dicho Cañizares, es vender una ciudad que se vuelca con su semana santa, un evento que, recuerda el alcalde, provoca una importante reserva turística en los hoteles y un gran movimiento de personas en la calle, comercio y hostelería.

A FITUR acudirá una representación de cada cofradía o hermandad y también se visualizará un vídeo con imágenes de la Semana Santa de Ciudad Real de hace 20 años y cómo ha evolucionado hasta la actualidad.