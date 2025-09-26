Ciudad Real instala dos pantallas con IA que personaliza rutas para los turistas

El Ayuntamiento de Ciudad Real sigue con su apuesta de impulsar el turismo en la capital y para ello ha llevado a cabo un proyecto pionero con la instalación de dos pantallas digitales que funcionan con inteligencia artificial y que personalizará rutas turísticas para los visitantes y también ofrecerá información de eventos y actividades que se organizan en la ciudad.

Las pantallas están ubicadas en el edificio del Ayuntamiento, frente a la Oficina Municipal de Turismo, y también en el Museo Elisa Cendrero, un día antes de que se conmemore el Día Mundial del Turismo.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha dicho que estas dos plataformas “están abiertas las 24 horas al día y los siete días de la semana” para dar un servicio de calidad al visitante y los ciudadanos en general.

Cristina Galán frente a una de las pantallas | Onda Cero

Se trata de una herramienta muy intuitiva y fácil de usar, recoge información de los atractivos turísticos de Ciudad Real y además en cualquier idioma ya que se utiliza la inteligencia artificial. Además, se podrán generar rutas con el teléfono móvil antes de llegar al destino.

Por su parte, el alcalde, Francisco Cañizares, ha manifestado que Ciudad Real se ha convertido en la locomotora turística de la provincia y ha subrayado el esfuerzo que el Ayuntamiento está haciendo para colocar a la capital como referente del turismo de interior.

Destaca que estas dos pantallas no solo informan de los atractivos turísticos de Ciudad Real sino que también sirven para que cualquier ciudadano consulte los eventos y actividades que se celebran en la ciudad.