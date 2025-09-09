‘Ciudad Real Te Ilusiona 2025’, el festival que llenará de magia calles y teatros

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado la segunda edición de ‘Ciudad Real Te Ilusiona 2025’, un festival de magia que se celebrará los días 12, 13 y 14 de septiembre en diferentes escenarios de la ciudad, con un programa que combina espectáculos al aire libre, galas en el Teatro Quijano y propuestas íntimas en el antiguo Casino

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, recordó que la primera edición “sorprendió gratamente a todos” y aseguró que este año se refuerza la apuesta por acercar la magia a vecinos y visitantes: “Tras un verano con decenas de actividades en la calle, este festival supone una transición hacia la programación de otoño e invierno, con el Quijano como escenario principal”.

Lozano agradeció la implicación del público y confió en repetir la gran respuesta del año pasado.

Un fin de semana “completo de actividades”

Carlos Rubio, director y organizador, explicó que la programación se ha ampliado para ofrecer un fin de semana “completo de actividades” y destacó la vertiente solidaria del festival. Antes de los grandes espectáculos, varios artistas visitarán la planta de pediatría del Hospital General, la Residencia de Mayores Santa Teresa Jornet y la Asociación Down Caminar.

El viernes 12 arrancará la programación con magia en la Plaza del Pilar y en el Templete del Prado, seguida del espectáculo inaugural en el Teatro Quijano a cargo de Carlos Rubio. La jornada se completará con las experiencias clandestinas en el antiguo Casino, una propuesta nocturna de aforo reducido con Alejandro Revuelta y Marcos Valdemar.

El sábado 13 se sucederán actuaciones en diferentes espacios de la ciudad, entre ellas la Gran Gala Mágica en el Quijano, con artistas de reconocido prestigio nacional e internacional como Amelie, Carlitos, Dúo Kybalion, Peio Rivas y Pau Borrell, presentada por Dong Ni.

El domingo 14 se dedicará especialmente al público familiar, con un taller de iniciación a la magia, espectáculos de globoflexia y la clausura en el Teatro Quijano con The Magical Mistery Tour, de Cliff The Magician, una propuesta bilingüe con un enfoque didáctico.

Las entradas y abonos ya están disponibles a través de las redes sociales oficiales del festival, donde también se puede consultar la programación completa.