Ciudad Real guarda un minuto de silencio para condenar la violencia de género y en recuerdo de Belén

Una concentración y minuto de silencio convocados por el Ayuntamiento y que ha tenido lugar en la Plaza Mayor. Han estado presentes representantes de todas las administraciones, quienes han enviado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima de Piedrabuena y de las cuatro mujeres que han perdido la vida por culpa de la violencia machista en España en lo que llevamos de año.

La subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María Ángeles Herreros, reconoce que los recursos y servicios de las instituciones no son suficientes para erradicar la violencia de género, considera que no se puede normalizar esta lacra, anima a las mujeres a que denuncien si sufren malos tratos y asegura que aquellas mujeres que tienen protección no son asesinadas.

Por su parte, la alcaldesa, Eva Masías, ha dicho que se queda sin palabras para condenar los casos de crímenes machistas y ha apelado a la unidad y a la educación para luchar contra esta lacra.

Mientras, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Olmedo, señala que los minutos de silencio son importantes para visibilizar el rechazo a la violencia machista y ha lamentado que algunos nieguen la existencia de este tipo de violencia y se pongan de perfil.

Y desde la Diputación de Ciudad Real, su vicepresidenta, Noelia Serrano, ha dicho que le produce tristeza que sigan apareciendo casos de violencia machista y cree que hay que seguir trabajando intensamente para terminar con este problema.

Recordar que además la Asociación de Mujeres Feministas ha convocado a las 19:00 horas de hoy una concentración en la Plaza del Pilar para condenar los últimos casos de violencia de género que han ocurrido en el país, entre ellos, el que ha supuesto la muerte de Belén en Piedrabuena.